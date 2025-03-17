Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург Мг — Витязь, результат матча 17 марта, счет 3:2 Б, КХЛ 2024-2025

Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов обыграл «Витязь» в домашнем матче КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Металлург» и подмосковный «Витязь». Победу в серии буллитов одержали хозяева 3:2 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Б
Витязь
Московская область
1:0 Джонсон (Пресс, Коробкин) – 02:50 (5x5)     1:1 Цицюра (Макеев, Бучельников) – 32:15 (5x4)     2:1 Камалов (Козлов, Гераськин) – 44:03 (5x5)     2:2 Макеев (Барак, Бучельников) – 59:47 (5x5)     3:2 Джонсон – 65:00    

Единственную шайбу в первом периоде забросили хозяева. На третьей минуте отличился американский форвард Люк Джонсон. Во второй двадцатиминутке гости в большинстве сравняли счёт после точного броска Владислава Цицюры. На 45-й минуте встречи «Магнитка» после гола Никиты Камалова вновь вышла вперёд, но за 13 секунд до сирены об окончании третьего периода Алексей Макеев перевёл игру в овертайм. В дополнительное время зрители голов не увидели. В серии буллитов решающий точный бросок исполнил Джонсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 88 очков в 66 матчах. «Витязь» занимает 10-е место на Западе, имея в активе 57 очков после 66 встреч.

Турнирная таблица КХЛ
Календарь КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android