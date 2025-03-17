Форвард «Сибири» Коротков: нам мало выхода в плей-офф

Нападающий «Сибири» Никита Коротков рассказал об амбициях новосибирской команды после выхода в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Упал ли груз с плеч с связи с тем, что команда вышла в плей-офф?

— В какой-то степени да, но нам этого мало. По себе скажу: три года не играл в плей-офф, хочется испытать этот настрой и эмоции. Хочется побиться, поиграть. Эти игры все ждут весь сезон, — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 68 очков в 66 матчах и стала недосягаемой для «Нефтехимика», занимающего девятую строчку с 61 очком после 66 игр.