Форвард «Сибири» Коротков рассказал, почему команде сложно даются игры с «Барысом»

Нападающий «Сибири» Никита Коротков ответил на вопрос о тяжело складывающихся матчах с астанинским «Барысом». Сегодня, 17 марта, новосибирская командв на своём льду победила казахстанский клуб с минимальным перевесом (3:2).

— Почему игры с «Барысом» получаются такими сложными?

— Я не знаю, не понимаю. Не хочу их как-то принизить, у них молодая команда, пацаны бьются, носятся. У них получается против нас устраивать вязкую игру, которая не очень приятна, — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» и «Барыс» провели шесть матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025, в которых одержали по три победы. Разница забитых и пропущенных шайб — 13-12 в пользу казахстанской команды.