Главный тренер «Барыса» — о поражении от «Сибири»: в третьем периоде фортуна ушла

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3) в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ожидали, что «Сибирь» будет играть в начале аккуратно. Потом пошли ошибки, пропустили три гола, не смогли отыграться. При счёте 1:3 играли «5 на 3», надо было забивать, можно было переломить. В третьем – фортуна ушла. Были моменты, но не забили», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
«Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 68 очков в 66 матчах и стала недосягаемой для «Нефтехимика», занимающего девятую строчку с 61 очком после 66 игр. «Барыс» замыкает таблицу Востока, имея в активе 35 очков после 66 встреч.
- 17 марта 2025
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