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Главный тренер «Барыса» — о поражении от «Сибири»: в третьем периоде фортуна ушла

Главный тренер «Барыса» — о поражении от «Сибири»: в третьем периоде фортуна ушла
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3) в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
0:1 Кайыржан (Старченко, Бекетаев) – 05:57 (5x5)     1:1 Андреофф (Широков, Бек) – 14:57 (5x4)     2:1 Гоголев (Белоусов, Аланов) – 15:52 (5x5)     3:1 Коротков (Морозов) – 17:20 (5x5)     3:2 Оразов (Сетдиков, Николишин) – 38:05 (5x5)    

«Ожидали, что «Сибирь» будет играть в начале аккуратно. Потом пошли ошибки, пропустили три гола, не смогли отыграться. При счёте 1:3 играли «5 на 3», надо было забивать, можно было переломить. В третьем – фортуна ушла. Были моменты, но не забили», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 68 очков в 66 матчах и стала недосягаемой для «Нефтехимика», занимающего девятую строчку с 61 очком после 66 игр. «Барыс» замыкает таблицу Востока, имея в активе 35 очков после 66 встреч.

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