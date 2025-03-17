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«А есть жеманные твари». Андрей Разин — после матча «Металлурга» с «Витязем»

«А есть жеманные твари». Андрей Разин — после матча «Металлурга» с «Витязем»
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после домашнего матча КХЛ с «Витязем» (3:2 Б) рассказал о встрече с неприятным человеком.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Б
Витязь
Московская область
1:0 Джонсон (Пресс, Коробкин) – 02:50 (5x5)     1:1 Цицюра (Макеев, Бучельников) – 32:15 (5x4)     2:1 Камалов (Козлов, Гераськин) – 44:03 (5x5)     2:2 Макеев (Барак, Бучельников) – 59:47 (5x5)     3:2 Джонсон – 65:00    

«В жизни много людей адекватных, нормальных во всех сферах, вот мы в спорте варимся, есть ещё культура, искусство, военное дело. Везде есть нормальные, адекватные люди. А есть твари, жеманные твари, которые вот такие красивые, как они считают, но не состоявшиеся в жизни. И они вот считают, что с ними всё в порядке, а все вокруг козлы. Есть такие, кто сидит в интернете и «засирает» своими речами, постами нормальных людей. Одну жеманную тварь я сегодня видел, повстречалась такая», — сказал Разин на пресс-конференции.

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