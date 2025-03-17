«А есть жеманные твари». Андрей Разин — после матча «Металлурга» с «Витязем»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после домашнего матча КХЛ с «Витязем» (3:2 Б) рассказал о встрече с неприятным человеком.

«В жизни много людей адекватных, нормальных во всех сферах, вот мы в спорте варимся, есть ещё культура, искусство, военное дело. Везде есть нормальные, адекватные люди. А есть твари, жеманные твари, которые вот такие красивые, как они считают, но не состоявшиеся в жизни. И они вот считают, что с ними всё в порядке, а все вокруг козлы. Есть такие, кто сидит в интернете и «засирает» своими речами, постами нормальных людей. Одну жеманную тварь я сегодня видел, повстречалась такая», — сказал Разин на пресс-конференции.