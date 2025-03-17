Санкт-петербургский СКА — самый посещаемый клуб в России и второй — в Европе
Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) стал вторым по посещаемости домашних матчей в Европе. Средняя аудитория встреч петербургской команды составила 17 648 зрителей, что является лучшим результатом за всю историю отечественного хоккея.
Топ-10 европейских команд по посещаемости в сезоне-2024/2025*:
- «Кёльнер Хайе» (Германия) – 17 829 зрителей.
- СКА (Санкт-Петербург, Россия) – 17 648.
- «Берн» (Швейцария) – 15 821.
- «Динамо» (Минск, Беларусь) – 14 427.
- «Айсберен» (Германия) – 14 035.
- «Мангейм» (Германия) – 11 681.
- «Авангард» (Омск, Россия) — 11 648.
- «Цюрих Лайонс» (Швейцария) – 11 404.
- «Фрелунда» (Швеция) – 11 359.
- «Спарта» (Чехия) – 10 837.
* Анализ посещаемости проводился порталом Metaratings.ru.
Комментарии