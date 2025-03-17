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Санкт-петербургский СКА — самый посещаемый клуб в России и второй — в Европе

Санкт-петербургский СКА — самый посещаемый клуб в России и второй — в Европе
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Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) стал вторым по посещаемости домашних матчей в Европе. Средняя аудитория встреч петербургской команды составила 17 648 зрителей, что является лучшим результатом за всю историю отечественного хоккея.

Топ-10 европейских команд по посещаемости в сезоне-2024/2025*:

  1. «Кёльнер Хайе» (Германия) – 17 829 зрителей.
  2. СКА (Санкт-Петербург, Россия) – 17 648.
  3. «Берн» (Швейцария) – 15 821.
  4. «Динамо» (Минск, Беларусь) – 14 427.
  5. «Айсберен» (Германия) – 14 035.
  6. «Мангейм» (Германия) – 11 681.
  7. «Авангард» (Омск, Россия) — 11 648.
  8. «Цюрих Лайонс» (Швейцария) – 11 404.
  9. «Фрелунда» (Швеция) – 11 359.
  10. «Спарта» (Чехия) – 10 837.

* Анализ посещаемости проводился порталом Metaratings.ru.

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