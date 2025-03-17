Санкт-петербургский СКА — самый посещаемый клуб в России и второй — в Европе

Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) стал вторым по посещаемости домашних матчей в Европе. Средняя аудитория встреч петербургской команды составила 17 648 зрителей, что является лучшим результатом за всю историю отечественного хоккея.

Топ-10 европейских команд по посещаемости в сезоне-2024/2025*:

«Кёльнер Хайе» (Германия) – 17 829 зрителей. СКА (Санкт-Петербург, Россия) – 17 648. «Берн» (Швейцария) – 15 821. «Динамо» (Минск, Беларусь) – 14 427. «Айсберен» (Германия) – 14 035. «Мангейм» (Германия) – 11 681. «Авангард» (Омск, Россия) — 11 648. «Цюрих Лайонс» (Швейцария) – 11 404. «Фрелунда» (Швеция) – 11 359. «Спарта» (Чехия) – 10 837.

* Анализ посещаемости проводился порталом Metaratings.ru.