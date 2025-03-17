«Локомотив» победил «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и «Адмирал» из Владивостока. Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рихард Паник, Мартин Гернат, Александр Полунин и Артур Каюмов. Единственный гол гостей на счету Даниила Гутика.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Команда набрала 98 очков в 66 матчах. «Адмирал» занимает восьмое место на Востоке, имея в активе 68 очков после 65 встреч.