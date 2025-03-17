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Локомотив — Адмирал, результат матча 17 марта, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» победил «Адмирал» в домашнем матче КХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и «Адмирал» из Владивостока. Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

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17 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Паник (Фрейз, Полунин) – 01:03 (5x4)     2:0 Гернат (Паник) – 30:32 (5x5)     2:1 Гутик (Старков) – 40:34 (5x5)     3:1 Полунин (Каюмов, Рафиков) – 48:43 (5x5)     4:1 Каюмов (Иванов, Полунин) – 59:34 (5x5)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рихард Паник, Мартин Гернат, Александр Полунин и Артур Каюмов. Единственный гол гостей на счету Даниила Гутика.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Команда набрала 98 очков в 66 матчах. «Адмирал» занимает восьмое место на Востоке, имея в активе 68 очков после 65 встреч.

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