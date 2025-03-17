45-летний экс-игрок клубов КХЛ Клоучек погиб в результате несчастного случая

Бывший хоккеист «Барыса» и «Льва», а также клубов НХЛ Томаш Клоучек погиб в возрасте 45 лет. Об этом сообщила его жена Барбора в соцсетях.

Лыжник в районе горы Медведин врезался в электрический столб на краю горнолыжного склона. От полученных травм он скончался на месте. Местная полиция сообщает, что лыжник был в шлеме, а столб, о который он ударился, был помечен и защищён мягким материалом.

«Вчера в результате трагического случая мой муж, моя вселенная, моя любовь и отец наших детей Томаш Клоучек покинул нас навсегда. Вы заслуживаете того, чтобы это знать. Просьба уважать нашу частную жизнь и ту боль, с которой мы столкнулись», — написала Барбора.

В КХЛ Клоучек сыграл 128 матчей, в которых набрал 35 (7+28) очков. Он выступал в лиге с 2008 по 2012 год. В НХЛ Томаш провёл 141 матч с 2000 по 2005 год в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нэшвилл Предаторз» и «Атланты Трэшерз».