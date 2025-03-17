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НХЛ включила Мичкова и Цыплакова в топ- 5 лучших новичков Столичного дивизиона

НХЛ включила Мичкова и Цыплакова в топ- 5 лучших новичков Столичного дивизиона
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Российские нападающие Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз») и Максим Цыплаков («Нью‑Йорк Айлендерс») включены в число пяти лучших новичков Столичного дивизиона НХЛ-2024/2025. Об этом сообщается на официальном сайте североамериканской лиги.

Также в пятёрку лучших игроков Столичного дивизиона вошли шведский защитник «Филадельфии» Эмиль Андре и нападающие «Каролины» американец Джексон Блейк и канадец Логан Стэнковен.

20‑летний форвард «Филадельфии» Мичков в текущем сезоне сыграл 66 матчей, в которых забросил 20 шайб и сделал 27 результативных передач.

26‑летний Цыплаков из «Айлендерс» провёл 61 игру и набрал 28 (8+20) очков по системе «гол+пас».

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