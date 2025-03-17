Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Континента

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил «Локомотив» с завоеванием первого в своей истории Кубка Континента. Сегодня, 17 марта, ярославский клуб победил «Адмирал» из Владивостока (4:1) и обеспечил звание лучшей команды регулярного чемпионата КХЛ.

«Поздравляю «Локомотив» и всех болельщиков команды с завоеванием первого для клуба Кубка Континента имени Виктора Васильевича Тихонова.

Ярославцы вслед за Кубком Открытия выиграли ещё один трофей в сезоне, по праву став лучшей командой регулярного чемпионата. На всей его дистанции «Локомотив» показывал стабильный хоккей. Команда с первых недель сезона вышла на первое место в турнирной таблице и заслуженно стала обладателем Кубка Континента», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.