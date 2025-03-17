Александр Овечкин дал напутствие претенденту на «Колдер Трофи» Маклину Селебрини

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал совет форварду «Сан-Хосе Шаркс» Маклину Селебрини, претендующему на приз лучшему новичку сезона в НХЛ.

«Просто будь собой. Работай усердно, будь умным, и всё будет хорошо», — приводит слова Овечкина San Jose Hockey Now.

В ночь с 15 на 16 марта мск в игре «Вашингтона» с «Сан-Хосе» второй раз в истории НХЛ встретились первые номера драфта с разницей в 20 лет. Напомним, Овечкин был выбран на драфте НХЛ 2004 года, форвард «акул» Маклин Селебрини — в 2024 году. Игра закончилась победой «Кэпиталз» со счётом 5:1. На счету россиянина гол и передача. Селебрини забросил единственную щайбу калифорнийского клуба.