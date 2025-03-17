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Результаты матчей КХЛ на 17 марта 2025 года

Сегодня, 17 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Результаты встреч КХЛ 17 марта:

«Cибирь» Новосибирск — «Барыс» Астана — 3:2;

«Металлург» Магнитогорск — «Витязь» Балашиха — 3:2 Б;

«Локомотив» Ярославль — «Адмирал» Владивосток — 4:1.

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 98 очков в 66 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 87 очков после 65 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный «Спартак», набравший 83 очка.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 92 очка в 66 встречах. На втором месте располагается магнитогорский «Металлург», в активе которого 88 очков в 66 матчах. Тройку лучших замыкает уфимский «Салават Юлаев» с 86 очками в 65 играх.