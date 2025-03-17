Крикунов — о Заврагине: интересный голкипер, к плей-офф будет в полной боевой готовности

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказал своё мнение о вратаре СКА Егоре Заврагине, ставшем лучшим вратарём прошедшей недели в КХЛ.

«Молодой интересный голкипер. Если он продолжит так же активно работать на тренировках как сейчас, может вырасти во вратаря высокого класса. Любому хоккеисту, когда он появляется в КХЛ, требуется время для адаптации, для того, чтобы привыкнуть к скоростям, броскам, уровню. Вратарям порой бывает сложнее, чем полевым игрокам. Заврагину тренерский штаб СКА доверяет, а для вратаря это очень важно. Думаю, что в плей-офф Егор сможет проявить себя. Недавний матч с ХК «Сочи» показал, что Егор набирает форму и к плей-офф подойдёт в полной боевой готовности», — сказал Крикунов в беседе с «Чемпионатом».

19-летний Заврагин впервые в карьере признан лучшим вратарём недели в КХЛ. Он одержал две победы в двух матчах с коэффициентом надёжности 0,50 и 98,11% отражённых бросков. В матче с ХК «Сочи» (2:0) Заврагин сыграл «на ноль».