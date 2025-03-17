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Результаты матчей ВХЛ на 17 марта 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 17 марта 2025 года
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Сегодня, 17 марта, состоялись четыре матча в рамках OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Хоккей. ВХЛ-2024/2025, 17 марта:

«Кристалл» — «Нефтяник» — 4:0;
«Дизель» — «Барс» — 0:4;
ЦСК ВВС — «Челны» — 4:2;
ХК «Ростов» — «Буран» — 2:4.

В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги первое место занимает новокузнецкий «Металлург». Команда набрала 94 очка в 63 матчах и стала обладателем Кубка Всероссийской хоккейной лиги за победу в регулярном чемпионате. Динамо» Санкт-Петербург находится на второй строчке, заработав 91 очко. Тройку лучших замыкает «Рубин» (88).

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