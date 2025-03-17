Защитник ХК «Спартак» Андрей Миронов получил награду РПЦ от Патриарха Кирилла

Защитник ХК «Спартак» Андрей Миронов получил награду от патриарха Кирилла за помощь в строительстве храма в Бескудникове.

Фото: Из личного архива Андрея Миронова

«Утром 16 марта перед игрой с «Северсталью» (4:2) Андрей Миронов посетил торжественное богослужение по поводу освящения храма блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове, где защитнику «Спартака» была передана Медаль Ордена Русской Православной Церкви от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Вечером того же дня случилась победа «Спартака» в важной домашней игре с «Северсталью» (4:2) – поздравляем нашего игрока Андрея Миронова с получением почётной награды за благое дело!» — сообщается на официальном сайте «Спартака».