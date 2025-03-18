Результаты матчей МХЛ 17 марта

В понедельник, 17 марта, состоялись 12 встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты встреч МХЛ 17 марта:
«Сахалинские акулы» — «Хорс-Карелия» — 5:3;
«Тайфун» — ХК «Капитан» — 0:1 Б;
«Толпар» — «Спутник» — 7:3;
«Ладья» — «Реактор» — 4:1;
МХК «Молот» — «Локо» — 2:0;
«Тюменский легион» — АКМ — 5:3;
«Чайка» — «Сибирские Снайперы» — 8:4;
«Ирбис» — «Кузнецкие Медведи» — 3:1;
«Академия СКА-Юниор» — АКМ-«Юниор» — 5:3.
«Академия Михайлова» U20 — МХК «Динамо» Спб — 5:3;
«Крылья Советов» — «Русские Витязи» — 3:4;
«Атлант» — «СКА-1946» — 1:3.