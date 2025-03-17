Не игравший три года Габриэль Ландеског провёл тренировку с «Колорадо Эвеланш»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског принял участие в тренировке своей команды. 32-летний шведский хоккеист не играл в официальных матчах после победы в Кубке Стэнли – 2022. В мае 2023-го ему сделали операцию по пересадке хряща на правом колене.

Ранее Ландеског заявлял, что хочет играть в хоккей и будет продолжать делать попытки вернуться на лёд. В следующей встрече Национальной хоккейной лиги «Колорадо» на выезде сразится с «Торонто Мэйпл Лифс». Игра состоится в ночь с 19 на 20 марта мск.

Ландеског в 2011 году был выбран «Эвеланш» в первом раунде под общим вторым номером. Он обладатель Кубка Стэнли — 2022 и двукратный чемпион мира в составе сборной Швеции (2013, 2017).