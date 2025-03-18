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«Он легенда Сан-Хосе». Александр Овечкин — о Евгении Набокове

«Он легенда Сан-Хосе». Александр Овечкин — о Евгении Набокове
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Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о бывшем вратаре «Сан-Хосе Шаркс» соотечественнике Евгении Набокове.

«Я знаю его с тех пор, как он играл за «Динамо». Он потрясающий человек и, конечно, легенда Сан-Хосе», — приводит слова Овечкина San Jose Hockey Now.

Овечкин играл с Набоковым в составе сборной России на чемпионате мира 2008 года, на котором они завоевали золотые медали.

Ранее Набоков вошёл в символическую сборную «Сан-Хосе» XXI века. В 1994 году он был выбран «акулами» в девятом раунде под общим 219-м номером. В данный момент в калифорнийской команде выступает другой российский голкипер Ярослав Аскаров.

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