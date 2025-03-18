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Карбери рассказал, как Овечкин справляется с давлением во время гонки за рекордом Гретцки

Карбери рассказал, как Овечкин справляется с давлением во время гонки за рекордом Гретцки
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, как российский нападающий Александр Овечкин справляет с давлением на фоне его погони за рекордом Уэйна Гретцки.

«Можно заметить определённые моменты, но их очень мало. Когда идёт игра, он, наверное, скажет: «Для меня ничего не меняется», но я это чувствую. Даже внутри команды, когда он оказывается в голевой позиции, это вызывает волнение.

Но он настоящий профессионал, когда дело касается подобных ситуаций. Он уже проходил через это, когда бил разные рекорды, сталкивался с давлением. Он ведёт себя очень достойно, переводит внимание на команду и делает всё ради общего результата», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

На данный момент Овечкин забросил 887 шайб в НХЛ, и до нового рекорда россиянину осталось забить восемь голов.

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