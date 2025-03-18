Овечкин ответил на вопрос, сможет ли он побить рекорд Гретцки в нынешнем сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, сможет ли он побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки и в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Ну, ребята, как я уже говорил. Мы идём от игры к игре и посмотрим, что будет.

Ты концентрируешься на других вещах. Завтра новый день. Мы играем против хорошей команды, которая борется за плей-офф, поэтому сосредотачиваемся на этом», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1476 матчей, в которых он забил 887 голов и сделал 717 результативных передач. От снайперского рекорда Гретцки россиянина отделяет семь голов.