Карбери: никто из соперников не хочет оказаться на льду, когда Овечкин побьёт рекорд

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, как соперники действуют против российского нападающего Александра Овечкина.

«Он один из величайших снайперов в истории. Конечно, соперники закрывают его и оставляют открытыми других игроков. Я не знаю, как именно команды анализируют его игру, но уверен в одном – никто не хочет быть той командой, против которой он забьёт.

Все признают величие Овечкина, и это большое событие для всей лиги. Все команды следят за этим моментом. Но я гарантирую, что никто не хочет оказаться на льду, когда он забьёт рекордный гол. Это факт», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1476 матчей, в которых он забил 887 голов и сделал 717 результативных передач. От снайперского рекорда Уэйна Гретцки россиянина отделяет семь голов.