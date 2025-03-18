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Карбери: никто из соперников не хочет оказаться на льду, когда Овечкин побьёт рекорд

Карбери: никто из соперников не хочет оказаться на льду, когда Овечкин побьёт рекорд
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, как соперники действуют против российского нападающего Александра Овечкина.

«Он один из величайших снайперов в истории. Конечно, соперники закрывают его и оставляют открытыми других игроков. Я не знаю, как именно команды анализируют его игру, но уверен в одном – никто не хочет быть той командой, против которой он забьёт.

Все признают величие Овечкина, и это большое событие для всей лиги. Все команды следят за этим моментом. Но я гарантирую, что никто не хочет оказаться на льду, когда он забьёт рекордный гол. Это факт», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1476 матчей, в которых он забил 887 голов и сделал 717 результативных передач. От снайперского рекорда Уэйна Гретцки россиянина отделяет семь голов.

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