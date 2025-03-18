Нападающий «Вашингтона»: наша цель – продолжать работать над стабильностью команды

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд рассказал о задачах команды.

«Я думаю, наша цель – продолжать работать над стабильностью команды изо дня в день. Чтобы к моменту выхода в плей-офф мы уже прошли через все возможные ситуации, показывали свою лучшую игру, чтобы наши спецбригады были на высшем уровне, а вратари чувствовали уверенность. Мы продолжаем работать над тем, чтобы становиться лучше с каждым днём», — приводит слова Дауда официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче команда встретится с «Детройт Ред Уингз».