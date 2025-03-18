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Гол и передача Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Филадельфией»

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Филадельфию Флайерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей голами отметились Джейк Гюнцель и российский нападающий Никита Кучеров, также записавший на свой счёт результативную передачу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Тампа» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 83 очка в 67 матчах. «Филадельфия» занимает 15-е место на Востоке, набрав 64 очка в 69 встречах.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Далласом», а «Филадельфия» встретится с «Вашингтоном».