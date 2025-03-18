Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и передача Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Филадельфией»

Гол и передача Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Филадельфией»
Аудио-версия:
Комментарии

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Филадельфию Флайерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров – 18:31     2:0 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 58:30 (pp)    

В составе победителей голами отметились Джейк Гюнцель и российский нападающий Никита Кучеров, также записавший на свой счёт результативную передачу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Тампа» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 83 очка в 67 матчах. «Филадельфия» занимает 15-е место на Востоке, набрав 64 очка в 69 встречах.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Далласом», а «Филадельфия» встретится с «Вашингтоном».

Материалы по теме
Скрытый финал? Уже на старте плей-офф НХЛ могут сыграть лучшие команды лиги
Скрытый финал? Уже на старте плей-офф НХЛ могут сыграть лучшие команды лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android