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Два нападающих «Вашингтона» пропустили тренировку из-за болезни перед матчем с «Детройтом»

Два нападающих «Вашингтона» пропустили тренировку из-за болезни перед матчем с «Детройтом»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум и Этен Фрэнк пропустили тренировку перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» из-за болезни.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, они будут готовы, чтобы выйти в матче с «Детройтом». Надеюсь, это всего лишь вопрос 24-48 часов, но сегодня оба отсутствовали, так что посмотрим, как они будут прогрессировать», — приводит слова главного тренера столичного клуба Спенсера Карбери Russian Machine Never Breaks.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 96 очков. Матч с «Детройтом» состоится 19 марта.

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