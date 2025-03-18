Два нападающих «Вашингтона» пропустили тренировку из-за болезни перед матчем с «Детройтом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум и Этен Фрэнк пропустили тренировку перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» из-за болезни.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 марта 2025, среда. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

«Надеюсь, они будут готовы, чтобы выйти в матче с «Детройтом». Надеюсь, это всего лишь вопрос 24-48 часов, но сегодня оба отсутствовали, так что посмотрим, как они будут прогрессировать», — приводит слова главного тренера столичного клуба Спенсера Карбери Russian Machine Never Breaks.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 96 очков. Матч с «Детройтом» состоится 19 марта.