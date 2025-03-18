«Бостон» с Хуснутдиновым и Задоровым проиграл «Баффало» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

За «Баффало» отличились Пейтон Кребс, Оуэн Пауэр и Алекс Так.

В составе «Бостона» забивали Павел Заха и Морган Гики. Российский нападающий Марат Хуснутдинов и защитник Никита Задоров не отметились результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Баффало» сыграет с «Ютой». Оба матча пройдут 21 марта.