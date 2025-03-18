«Бостон» с Хуснутдиновым и Задоровым проиграл «Баффало» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кребс (Куинн, Пауэр) – 04:19 (pp) 1:1 Заха (Гики, Пастрняк) – 13:00 2:1 Гики (Уозерспун) – 15:13 2:2 Пауэр (Маклауд, Байрэм) – 32:48 2:3 Так (Пауэр, Куинн) – 64:49 (pp)
За «Баффало» отличились Пейтон Кребс, Оуэн Пауэр и Алекс Так.
В составе «Бостона» забивали Павел Заха и Морган Гики. Российский нападающий Марат Хуснутдинов и защитник Никита Задоров не отметились результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Баффало» сыграет с «Ютой». Оба матча пройдут 21 марта.
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