Василевский сравнялся с Шестёркиным по количеству шат-аутов в нынешнем сезоне НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский провёл свой пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. По количеству шат-аутов он сравнялся с соотечественником Игорем Шестёркиным из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Теперь они делят второе место по этому показателю в нынешнем сезоне. Лидирует по количеству шат-аутов в нынешнем сезоне НХЛ голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, на счету которого шесть таких игр.

В последнем матче регулярного чемпионата «Тампа» обыграла «Филадельфию Флайерз» со счётом 2:0. В этой встрече Василевский сделал 21 сейв.

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