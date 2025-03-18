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Василевский сравнялся с Шестёркиным по количеству шат-аутов в нынешнем сезоне НХЛ

Василевский сравнялся с Шестёркиным по количеству шат-аутов в нынешнем сезоне НХЛ
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский провёл свой пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. По количеству шат-аутов он сравнялся с соотечественником Игорем Шестёркиным из «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров – 18:31     2:0 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 58:30 (pp)    

Теперь они делят второе место по этому показателю в нынешнем сезоне. Лидирует по количеству шат-аутов в нынешнем сезоне НХЛ голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, на счету которого шесть таких игр.

В последнем матче регулярного чемпионата «Тампа» обыграла «Филадельфию Флайерз» со счётом 2:0. В этой встрече Василевский сделал 21 сейв.

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