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Три очка Мэттьюса помогли «Торонто» крупно обыграть «Калгари» в матче с восьмью голами

Три очка Мэттьюса помогли «Торонто» крупно обыграть «Калгари» в матче с восьмью голами
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В ночь с 17 на 18 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз», победу в котором со счётом 6:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Доми (Бенуа, Экман-Ларссон) – 01:47     1:1 Андерссон (Юбердо, Поспишил) – 19:13     2:1 Нюландер (Марнер, Мэттьюс) – 21:39 (pp)     3:1 Робертсон (Доми, Экман-Ларссон) – 29:34     4:1 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 35:41 (pp)     5:1 Мэттьюс (Нис, Нюландер) – 38:54 (pp)     6:1 Макманн (Райлли, Йернкрок) – 43:03     6:2 Баль (Хант, Шарангович) – 59:12    

В составе победителей голами отметились канадские форварды Макс Доми и Бобби Макманн, шведский нападающий Вильям Нюландер, американцы Николас Робертсон и Остон Мэттьюс, отличившийся дублем и результативной передачей.

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились шведский защитник Расмус Андерссон и канадец
Кевин Баль. Белорусский нападающий Егор Шарангович сделал результативную передачу.

«Торонто» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Колорадо Эвеланш» 20 марта. «Калгари» на выезде встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» 19 марта.

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