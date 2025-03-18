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Три очка Мэттьюса помогли «Торонто» крупно обыграть «Калгари» в матче с восьмью голами

В ночь с 17 на 18 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз», победу в котором со счётом 6:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились канадские форварды Макс Доми и Бобби Макманн, шведский нападающий Вильям Нюландер, американцы Николас Робертсон и Остон Мэттьюс, отличившийся дублем и результативной передачей.

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились шведский защитник Расмус Андерссон и канадец

Кевин Баль. Белорусский нападающий Егор Шарангович сделал результативную передачу.

«Торонто» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Колорадо Эвеланш» 20 марта. «Калгари» на выезде встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» 19 марта.