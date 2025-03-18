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Никита Кучеров сократил отставание от Драйзайтля и Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров сократил отставание от Драйзайтля и Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ
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В Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Филадельфию Флайерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Российский форвард Никита Кучеров отметился по ходу встречи голом и ассистом, улучшив своё положение в гонке бомбардиров лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров – 18:31     2:0 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 58:30 (pp)    

После данной игры в активе Кучерова стало 95 очков (29 голов + 66 ассистов). Он по-прежнему занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров регулярки, однако сократил своё отставание от лидеров. На второй позиции идёт Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», набравший 101 очко (49+52).

Первую строчку занимает Натан Маккиннон из «Колорадо» — 103 очка (27+76).

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