Никита Кучеров сократил отставание от Драйзайтля и Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

В Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Филадельфию Флайерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Российский форвард Никита Кучеров отметился по ходу встречи голом и ассистом, улучшив своё положение в гонке бомбардиров лиги.

После данной игры в активе Кучерова стало 95 очков (29 голов + 66 ассистов). Он по-прежнему занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров регулярки, однако сократил своё отставание от лидеров. На второй позиции идёт Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», набравший 101 очко (49+52).

Первую строчку занимает Натан Маккиннон из «Колорадо» — 103 очка (27+76).

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