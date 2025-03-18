Форвард «Вашингтона» рассказал о памятном подарке от Александра Овечкина

27-летний канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Бовиллье рассказал, что российский нападающий столичной команды Александр Овечкин подарил ему свою клюшку.

«Пару лет назад я попросил у него клюшку, она лежит у меня дома. Наверное, стоит попросить у него ещё одну (улыбается)», — приводит слова Бовиллье Washington Times.

Напомним, в воскресном матче с «Сан-Хосе Шаркс» Овечкин забил свой 887-й гол в НХЛ, тем самым российский форвард сократил отставание от великого рекорда канадца Уэйна Гретцки до семи шайб. Следующий матч столичной команды состоится дома с «Детройт Ред Уингз» уже завтра, 19 марта.