Кучеров сократил отставание от Овечкина в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ
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Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился по ходу встречи с «Филадельфией Флайерз» голом и ассистом, улучшив своё положение в гонке российских снайперов лиги текущего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров – 18:31 2:0 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 58:30 (pp)
После данной игры в активе Кучерова стало 29 голов в текущей регулярке. Среди российских игроков по данному показателю он вышел на второе место, сравнявшись с Артемием Панариным из «Нью-Йорк Рейджерс», на счету которого те же 29 голов.
Лучшим российским снайпером сезона по-прежнему остаётся Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». На счету звезды хоккея 34 заброшенные шайбы в 51 проведённой встрече.
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