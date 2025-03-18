Кучеров сократил отставание от Овечкина в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился по ходу встречи с «Филадельфией Флайерз» голом и ассистом, улучшив своё положение в гонке российских снайперов лиги текущего сезона.

После данной игры в активе Кучерова стало 29 голов в текущей регулярке. Среди российских игроков по данному показателю он вышел на второе место, сравнявшись с Артемием Панариным из «Нью-Йорк Рейджерс», на счету которого те же 29 голов.

Лучшим российским снайпером сезона по-прежнему остаётся Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». На счету звезды хоккея 34 заброшенные шайбы в 51 проведённой встрече.

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