Александр Овечкин рассказал, что сделает с заброшенными за последние четыре сезона шайбами

39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что хранит заброшенные за последние четыре сезона шайбы и клюшки, которыми играл.

«Я помещу шайбы в музей, как и клюшки», — приводит слова Овечкина The Washington Times.

Отмечается, что у российского форварда давний план открыть свою коллекцию в родном городе. Это может произойти уже через два года. Коллекция клюшек и других памятных вещей россиянина стала легендой в кругах НХЛ. В неё входят сотни клюшек Овечкина и таких членов Зала славы, как Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

Напомним, Овечкин забил в НХЛ 887 голов, до великого рекорда Гретцки осталось семь шайб.