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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 марта
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Сегодня, 18 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Ноэсен, Хишир) – 33:35     0:2 Братт (Дюмулен, Гласс) – 34:14     1:2 Оливье (Дэнфорт, Астон-Риз) – 53:24    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кребс (Куинн, Пауэр) – 04:19 (pp)     1:1 Заха (Гики, Пастрняк) – 13:00     2:1 Гики (Уозерспун) – 15:13     2:2 Пауэр (Маклауд, Байрэм) – 32:48     2:3 Так (Пауэр, Куинн) – 64:49 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров – 18:31     2:0 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 58:30 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Доми (Бенуа, Экман-Ларссон) – 01:47     1:1 Андерссон (Юбердо, Поспишил) – 19:13     2:1 Нюландер (Марнер, Мэттьюс) – 21:39 (pp)     3:1 Робертсон (Доми, Экман-Ларссон) – 29:34     4:1 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 35:41 (pp)     5:1 Мэттьюс (Нис, Нюландер) – 38:54 (pp)     6:1 Макманн (Райлли, Йернкрок) – 43:03     6:2 Баль (Хант, Шарангович) – 59:12    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Фиала, Даути) – 04:59 (pp)     1:1 Хартман (Сперджен) – 21:51 (pp)     2:1 Цуккарелло (Болди, Хартман) – 55:22 (pp)     3:1 Юханссон (Сперджен) – 59:04    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 96 очков после 67 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 98 очками после 68 сыгранных матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

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