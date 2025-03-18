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Василевский — третий вратарь не из Канады по «сухим» играм к 30 годам в регулярке и КС НХЛ

Василевский — третий вратарь не из Канады по «сухим» играм к 30 годам в регулярке и КС НХЛ
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский во встрече с «Филадельфией Флайерз» провёл свой пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Василевский занимает третье место среди голкиперов не из Канады по количеству «сухих» игр к 30 годам в регулярке и плей-офф НХЛ. Таких матчей на счету Андрея 46. Второе место занимает Хенрик Лундквист (49), лидер по данному показателю — Джонатан Куик из «Нью-Йорк Рейнджерс» (51).

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Филадельфию Флайерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров – 18:31     2:0 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 58:30 (pp)    
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