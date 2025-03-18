Василевский — третий вратарь не из Канады по «сухим» играм к 30 годам в регулярке и КС НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский во встрече с «Филадельфией Флайерз» провёл свой пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Василевский занимает третье место среди голкиперов не из Канады по количеству «сухих» игр к 30 годам в регулярке и плей-офф НХЛ. Таких матчей на счету Андрея 46. Второе место занимает Хенрик Лундквист (49), лидер по данному показателю — Джонатан Куик из «Нью-Йорк Рейнджерс» (51).

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Филадельфию Флайерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.