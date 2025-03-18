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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский во встрече с «Филадельфией Флайерз» (2:0) провёл свой пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги и стал третьей звездой игрового дня в НХЛ. Вратарь отразил 21 бросок.

Второй звездой дня признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Во встрече с «Калгари Флэймз» (6:2) форвард оформил дубль и отдал результативную передачу.

Первой звездой дня признан вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Джейк Аллен. В игре с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1) голкипер отразил 45 бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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