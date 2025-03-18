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Александр Овечкин назвал имя любимой спортсменки всех времён

39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, кого считает любимой спортсменкой всех времён.

«О, это моя мама [баскетболистка Татьяна Овечкина]», — сказал Овечкин в видео, опубликованном пресс-службой клуба.

Татьяна Овечкина – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной СССР.

Отметим, что некоторые игроки столичной команды назвали любимыми спортсменками теннисисток: россиянку Марию Шарапову, белоруску Арину Соболенко и американку Серену Уильямс.

Напомним, в воскресном матче с «Сан-Хосе Шаркс» Овечкин забил свой 887-й гол в НХЛ, тем самым российский форвард сократил отставание от великого рекорда канадца Уэйна Гретцки до семи шайб. Следующий матч столичной команды состоится дома с «Детройт Ред Уингз» уже завтра, 19 марта.