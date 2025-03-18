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Автомобилист — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
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Расписание матчей КХЛ на 18 марта 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 18 марта 2025 года
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Сегодня, 18 марта, пройдут семь матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Авангард
Омск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 98 очков в 66 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 87 очков после 65 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный «Спартак», набравший 83 очка.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 92 очка в 66 встречах. На втором месте располагается магнитогорский «Металлург», в активе которого 88 очков в 66 матчах. Тройку лучших замыкает уфимский «Салават Юлаев» с 86 очками в 65 играх.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
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