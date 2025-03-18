Трое россиян признаны звёздами матча «Тампа» — «Фидадельфия»

Трое россиян: Андрей Василевский, Иван Федотов и Никита Кучеров — стали звёздами матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфия Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский во встрече с «Филадельфией» провёл свой пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне НХЛ и стал первой звездой матча. Вторым стал голкипер гостей Иван Федотов, на счету которого 21 сейв. И третьей звездой встречи признан форвард «Тампы» Никита Кучеров, забивший гол и сделавший результативную передачу.

Напомним, в следующем матче «Тампа» сыграет с «Далласом», а «Филадельфия» встретится с «Вашингтоном».