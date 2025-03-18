Трое россиян признаны звёздами матча «Тампа» — «Фидадельфия»
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Трое россиян: Андрей Василевский, Иван Федотов и Никита Кучеров — стали звёздами матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфия Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров – 18:31 2:0 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 58:30 (pp)
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский во встрече с «Филадельфией» провёл свой пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне НХЛ и стал первой звездой матча. Вторым стал голкипер гостей Иван Федотов, на счету которого 21 сейв. И третьей звездой встречи признан форвард «Тампы» Никита Кучеров, забивший гол и сделавший результативную передачу.
Напомним, в следующем матче «Тампа» сыграет с «Далласом», а «Филадельфия» встретится с «Вашингтоном».
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