Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трое россиян признаны звёздами матча «Тампа» — «Фидадельфия»

Трое россиян признаны звёздами матча «Тампа» — «Фидадельфия»
Комментарии

Трое россиян: Андрей Василевский, Иван Федотов и Никита Кучеров — стали звёздами матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфия Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров – 18:31     2:0 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 58:30 (pp)    

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский во встрече с «Филадельфией» провёл свой пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне НХЛ и стал первой звездой матча. Вторым стал голкипер гостей Иван Федотов, на счету которого 21 сейв. И третьей звездой встречи признан форвард «Тампы» Никита Кучеров, забивший гол и сделавший результативную передачу.

Напомним, в следующем матче «Тампа» сыграет с «Далласом», а «Филадельфия» встретится с «Вашингтоном».

Материалы по теме
Слабоумие и отвага. «Тампа» Кучерова официально распрощалась с будущим после дедлайна НХЛ
Слабоумие и отвага. «Тампа» Кучерова официально распрощалась с будущим после дедлайна НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android