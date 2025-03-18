Голкипер «Тампы» Василевский оценил свой «сухой» матч с «Филадельфией»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оценил свою «сухую» победу во встрече с «Филадельфией Флайерз».

«Регулярный сезон — это взлёты и падения. Это, по сути, 82-матчевая подготовка к плей-офф. Мы хотим чувствовать себя хорошо в своей игре. Приверженность игре в защите очень помогает мне улучшить показатели. Это командная работа. Ни один вратарь в этой лиге не может добиться успеха без хорошей команды», — цитирует Василевского сайт НХЛ.

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Филадельфию Флайерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.