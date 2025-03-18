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Голкипер «Тампы» Василевский оценил свой «сухой» матч с «Филадельфией»

Голкипер «Тампы» Василевский оценил свой «сухой» матч с «Филадельфией»
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оценил свою «сухую» победу во встрече с «Филадельфией Флайерз».

«Регулярный сезон — это взлёты и падения. Это, по сути, 82-матчевая подготовка к плей-офф. Мы хотим чувствовать себя хорошо в своей игре. Приверженность игре в защите очень помогает мне улучшить показатели. Это командная работа. Ни один вратарь в этой лиге не может добиться успеха без хорошей команды», — цитирует Василевского сайт НХЛ.

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Филадельфию Флайерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров – 18:31     2:0 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 58:30 (pp)    
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