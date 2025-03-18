Тренер «Каролины» рассказал о состоянии Свечникова, который пропустил 3 игры из-за травмы

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор рассказал о состоянии российского нападающего Андрея Свечникова, который пропустил последние три игры «ураганов» из-за травмы верхней части тела.

— Может ли Свечников сыграть в ближайшем матче с «Сан-Хосе»?

— Посмотрим. У нас есть ещё несколько дней. Очевидно, если он не будет тренироваться с нами, это будет показателем того, что он, вероятно, не сыграет. Он уже немного пробовал выходить на лёд, так что ему становится лучше, — цитирует Бриндамора сайт НХЛ.

Напомним, последний раз Свечников играл во встрече с «Виннипег Джетс» (4:2) 10 марта. В нынешнем сезоне Свечников набрал 43 (18+25) очка в 63 играх регулярки.

Игра с «Сан-Хосе Шаркс» состоится 21 марта и начнётся в 5:30 мск.