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Российский вратарь Мурашов повторил рекорд фарм-клуба «Питтсбурга» по победам подряд

Российский вратарь Мурашов повторил рекорд фарм-клуба «Питтсбурга» по победам подряд
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Российский вратарь системы «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов повторил рекорд фарм-клуба «пингвинов» «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз» по победам подряд. На счету 20-летнего вратаря девять побед подряд в девяти проведённых матчах нынешнего сезона в АХЛ. Отмечается, что Мурашов повторил рекорд канадского голкипера Мэтта Мюррея.

Девять победных встреч Сергей Мурашов закончил со следующей статисткой: 92,1% отражённых бросков, коэффициент надёжности 2,41 с одним «сухим» матчем.

Мурашов подписал трёхлетний контракт новичка с «Пингвинз» летом 2024 года. Сергей был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером.

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