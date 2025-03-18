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«Он сломал психологию игроков». Крикунов — о работе Никитина в «Локомотиве»

«Он сломал психологию игроков». Крикунов — о работе Никитина в «Локомотиве»
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал о работе наставника «Локомотива» Игоря Никитина в ярославском клубе.

«Никитин четвёртый год работает с командой, раньше она не стремилась особо вверх, имея все возможности и хорошее комплектование. Но тогда игроки были как будто сами по себе. Он сломал психологию этих игроков, особенно по первому году работы в Ярославле это было видно. Было видно, что они прошли ровно, мощно весь чемпионат», — приводит слова Крикунова ТАСС.

Напомним, вчера, 17 марта, «Локомотив» после победы над «Адмиралом» из Владивостока (4:1) обеспечил себе звание лучшей команды регулярного чемпионата КХЛ.

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