Расписание матчей ВХЛ на 18 марта 2025 года
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Сегодня, 18 марта, пройдут 11 встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 марта 2025, вторник. 10:00 МСК
Омские Крылья
Омск
Перерыв
1 : 2
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 марта 2025, вторник. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Не начался
Олимпия
Кирово-Чепецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Не начался
Сокол
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Не начался
Динамо-Алтай
Барнаул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Рязань-ВДВ
Рязань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Не начался
АКМ
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Не начался
Торос
Нефтекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Не начался
Металлург Нк
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Не начался
Ижсталь
Ижевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Молот
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 94 очка после 63 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 91 очком в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 90 очками.
Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 63 встреч.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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