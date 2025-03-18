Расписание матчей МХЛ на 18 марта 2025 года
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Сегодня, 18 марта, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 11:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Не начался
Хорс-Карелия
Кондопога
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Не начался
Красная Армия
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Академия СКА-Юниор
Московская область
Не начался
АКМ-Юниор
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Не начался
Русские Витязи
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 84 очка после 51 встречи. На втором месте находится МХК «Спартак», заработав 84 очка. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 80 очков за 50 игр. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (79), на третьем — «Мамонты Югры» (78).
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