Расписание матчей МХЛ на 18 марта 2025 года

Сегодня, 18 марта, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 18 марта 2025, вторник. 11:00 МСК Сахалинские Акулы Сахалинская область Не начался Хорс-Карелия Кондопога Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 18 марта 2025, вторник. 12:00 МСК Тайфун Приморский край Не начался ХК Капитан Ступино Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 18 марта 2025, вторник. 19:00 МСК Динамо-Шинник Бобруйск Не начался Красная Армия Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 18 марта 2025, вторник. 19:00 МСК Крылья Советов Москва Не начался Русские Витязи Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 84 очка после 51 встречи. На втором месте находится МХК «Спартак», заработав 84 очка. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 80 очков за 50 игр. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (79), на третьем — «Мамонты Югры» (78).