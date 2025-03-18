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Автомобилист — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
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Автомобилист — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 18 марта, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 18 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Автомобилист» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 85 очков после 65 встреч.

«Салават Юлаев» сыграл 65 матчей и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 87 очков.

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