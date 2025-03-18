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Коллекционные часы на сумму в 1 млн рублей украли у «Спартака» — источник

Коллекционные часы на сумму в 1 млн рублей украли у «Спартака» — источник
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Коллекционные часы на сумму в 1 млн рублей украли у московского «Спартака». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что 17 наручных часов из 30 с символикой команды пропали из кабинета на стадионе «Лужники». Коллекцию изготовил российский завод «Ракета». Предположительно, часы могли украсть во время переезда команды из старого офиса в новый. Общая сумма ущерба — 1,1 млн рублей. Руководство написало заявление в полицию.

Напомним, «Спартак» после 65 встреч находится на третьей строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 83 очка. В следующей игре красно-белые встретятся с «Нефтехимиком» сегодня, 18 марта.

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