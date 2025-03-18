«В Монреале любят, когда хвалят «Канадиенс». А. Коваленко дал совет Ивану Демидову

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко оценил игру нападающего СКА Ивана Демидова и дал совет молодому форварду о том, как вести себя, когда он пополнит состав «Монреаль Канадиенс».

«Никто пока не знает, получится у него или нет. Его статус лучшего бомбардира показывает, что он хочет быть первым. Он также умён — он уже учит французский, что является отличным знаком. Мы все хотим, чтобы он добился успеха и стал одним из лучших игроков НХЛ.

В Монреале любят, когда хвалят «Канадиенс». Когда я говорил, что учился хоккею в лучшем клубе мира — ЦСКА, — люди странно на меня смотрели. Там так нельзя. Для них Монреаль — святая земля хоккея. Нужно по-настоящему ценить и гордиться тем, что играешь за эту команду», — приводит слова Коваленко RG.

Напомним, «Монреаль» выбрал Демидова на драфте НХЛ 2024 года под пятым общим номером.