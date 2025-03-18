«В роли арбитра выступит «Автомобилист». Светлов — о развязке регулярки КХЛ на Востоке

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов поделился ожиданиями от расстановки мест в турнирной таблице Восточной конференции после окончания регулярного сезона КХЛ.

«На Востоке очень плотная первая шестёрка — «Трактор», «Металлург», «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард». Далее идут «Адмирал» и «Сибирь», с кем-то из них встретится «Трактор».

Понятно, что в первом раунде той же «Магнитке» интереснее встретиться с «Адмиралом», а не с Омском или Казанью. Такие же планы у Уфы.

Поэтому в оставшихся двух-трёх турах претенденты на второе место не намерены терять очки. Похоже, в роли своеобразного арбитра выступит «Автомобилист», который на новой арене примет и «Салават», и «Магнитку». Кстати, у Екатеринбурга на финише самый жёсткий календарь — в соперниках ещё и СКА. Если уральцы возьмут дома все очки, то, скорее всего, выйдут или на «Адмирал», или на «Сибирь», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Сегодня, 18 марта, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев».