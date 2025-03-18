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Автомобилист — Салават Юлаев. Прямая трансляция
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Вратарь «Сочи»: в КХЛ нет Овечкиных, здесь у всех одинаковые броски

Вратарь «Сочи»: в КХЛ нет Овечкиных, здесь у всех одинаковые броски
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Вратарь «Сочи» Евгений Волохин заявил, что в КХЛ нет хоккеистов уровня российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, и оценил игру нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо.

— В НХЛ все выделяют Овечкина. Кто есть в КХЛ?
— Тут Овечкиных нет. Конечно, есть другие исполнители, но запоминающихся не было.

— Что скажете про Ливо, который идёт лучшим снайпером и бомбардиром?
— Я в том матче сыграл только концовку второго и третий период. Гол, который он забил, случился из-за моей ошибки, это мой «привоз». Он умный игрок. На льду находится там, где нужно. Но сверхъестественного в нём нет, — приводит слова Волохина «ВсеПроСпорт».

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