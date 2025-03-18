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Автомобилист — Салават Юлаев. Прямая трансляция
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16:15 Мск
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86-летняя болельщица «Салавата» впервые посетила игру и получила подарок от клуба

86-летняя болельщица «Салавата» впервые посетила игру и получила подарок от клуба
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86-летняя болельщица «Салавата Юлаева» Рашида Муртазина впервые посетила хоккейный матч. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Болельщица посетила игру с минским «Динамо» (4:3 Б).

«С 2011 года она не пропускает ни один матч и каждую игру смотрит по телевизору. Мы узнали об этой истории и пригласили Рашиду Ахметовну на хоккей», – сказано в видеоролике команды.

Права на видео принадлежат ХК «Салават Юлаев». Посмотреть видео можно в официальной группе уфимского клуба Вконтакте.

После игры хоккеисты «Салавата Юлаева» Григорий Панин и Алексей Василевский подарили ей свитер клуба с автографами.

Сегодня, 18 марта, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев».

Матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 18 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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