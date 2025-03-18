«Иногда играют так, что бывает стыдно». Данис Зарипов — о выступлении «Ак Барса» в сезоне

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов высказался об игре «Ак Барса» в нынешнем сезоне КХЛ.

– Хорошо, что спад у «Ак Барса» начался перед плей-офф, или системные ошибки распространятся и на решающую часть сезона?

– Мы видели, что команда может играть. Опять же, скажу, что на неё можно смотреть с открытым ртом и завидовать белой завистью тем, кто на льду. А иногда играют так, что бывает стыдно.

Тот спад, который сейчас происходит, я считаю, только на руку нашей команде, потому что время ещё есть. Есть время сделать выводы и войти в плей-офф в хорошем настроении, с уверенностью, — приводит слова Зарипова «ТИ-Спорт».

«Ак Барс» располагается на пятой строчке в таблице Востока, набрав 83 очка после 66 встреч.